فيديو: عمل لبانكسي مناهض للحرب يُسرق في وضح النهار في لندن

بقلم: يورونيوز

اختفى عمل فني عن إحدى العلامات المرورية في لندن الجمعة فور إعلان فنان الشارع بانكسي تبنيه، إذ انتزعه رجل ولاذ بالفرار راكضاً.

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وكما يفعل عادةً لإعلان أنه صاحب عمل ما، نشر الفنان عبر حسابه على "إنستغرام" صورة عن هذا العمل الجديد، وهو عبارة عن ثلاث طائرات تبدو كأنها مسيّرات حربية على علامة "قف" المرورية.

ويُعتقد أن العمل الفني مرتبط بحرب إسرائيل على قطاع غزة.

وبعد برهة، فكّ رجل العلامة المرورية عن عمودها وأخذها هارباً، كما ظهر في مقاطع فيديو صوّرها شهود وعرضتها وسائل الإعلام البريطانية.

Banksy artwork stolen in South London (Peckham) pic.twitter.com/xZwBBTohmO — YourLegalAssistantUK (@PopCultureSol) December 22, 2023

موقع العمل الفني عقب سرقته HENRY NICHOLLS/AFP or licensors

وقال شاهد يدعى أليكس (26 عاما) لوكالة "بي إيه" البريطانية إن أي رد فعل لم يصدر عن المارة الذين كانوا موجودين في المكان إزاء ما كان يحدث أمامهم.

وأضاف الشاهد أن سارق الرسم سُئل "ماذا تفعل؟"، غير أن "أحداً لم يكن يعرف ما ينبغي فعله".

وأكدت شرطة لندن التي تواصلت معها وكالة فرانس برس أنها لم تتلق أي بلاغ في هذا الشأن.

وسبق أن سُرق في الماضي عدد من أعمال بانكسي، من بينها باب قاعة الحفلات الموسيقية الباريسية باتاكلان الذي أنجز عليه الفنان المجهول الهوية عملاً تكريمياً لضحايا هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

كذلك خُرّبت أعمال أخرى له، من بينها لوحة جدارية تدين العنف المنزلي وتمثل ربة منزل بمظهر نساء الخمسينيات أو الستينيات، مشوهة ببقعة سوداء على عينها وبأسنان مكسورة.