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ألمانيا: اعتقال أفغانييْن بتهمة التخطيط لهجوم في السويد انتقاما لإحراق نسخ من القرآن

عملية القبض في ألمانيا على شخصين يحملان الجنسية الأفغانية بتهمة التخطيط لهجوم في السويد
عملية القبض في ألمانيا على شخصين يحملان الجنسية الأفغانية بتهمة التخطيط لهجوم في السويد Copyright Paul Zinken/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
بقلم:  يورونيوز
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حسب التحريات، فإن الرجلين قاما "بتحضيرات جدية" لتنفيذ الهجوم لكنهما لم يفلحا في الحصول على أسلحة. ومن المتوقع أن يمثلا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة كارلسروه الألمانية للرد على هذه الاتهامات

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ألقت الشرطة الألمانية الثلاثاء القبض على شخصين يشتبه في أنهما خططا للهجوم على مبنى البرلمان السويدي في ستوكهولم بحسب مصدر قضائي ألماني.

وتتهم السلطات المشتبه بهما بالانتماء لتنظيم داعش. ووفق الشرطة الألمانية، فإنهما من جنسية أفغانية وقد كانا يخططان للقيام بهجوم قرب مبنى البرلمان في ستوكهولم انتقاما على حوادث إحراق نسخ من القرآن التي شهدتها السويد في الأشهر الماضية. وقال المصدر إن أحد الرجلين التحق بتنظيم داعش-ولاية خراسان الذي تأسس في أفغانستان وشرق إيران. وأظهرت التحقيقات بأن التنظيم المذكور قد كلفه في صيف 2023 بتنفيذ هجوم في السويد وذلك ردا على إحراق نسخ من القرآن. أما المشتبه به الثاني، فقد كُلف بقتل عناصر من الشرطة السويدية وأشخاص آخرين. 

وبحسب التحريات، فإن الرجلين قد قاما "بتحضيرات جدية" لتنفيذ الهجوم لكنهما لم يفلحا في الحصول على أسلحة. ومن المتوقع أن يمثلا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة كارلسروه الألمانية للرد على هذه الاتهامات.

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