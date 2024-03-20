شائعات ونظريات مؤامرة حول اختفاء كيت ميدلتون

بقلم: يورونيوز

تستمر التكهنات حول مكان وجود أميرة ويلز كيت ميدلتون وزوجة ولي العهد الأمير وليام، وغيابها عن الرأي العام منذ العام الماضي، وسط شكوك ونظريات مؤامرة مختلفة.

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وقال قصر كنسينغتون في لندن إن الأميرة تتعافى من جراحة أجرتها في يناير - كانون الثاني، ومن المتوقع أن تعود إلى مهامها العامة بعد عيد الفصح.

وتم التقاط صورة للأميرة برفقة زوجها الأمير ويليام قد تم تصويرهما في متجر مزرعة بالقرب من منزلهما في وندسور،

ولم يقدم القصر سوى القليل من التفاصيل حول حالة كيت الصحية باستثناء إنها ليست مرتبطة بالسرطان، وأن الجراحة كانت ناجحة وأن التعافي سيتم حتى بعد عيد الفصح.

وأثارت صورة عيد الأم للأميرة وأطفالها، والتي نشرها القصر على وسائل التواصل الاجتماعي انتقادا كبيرا للتلاعب الواضح بالصورة كما اعترفت الأميرة قأئلة إنها تتحمل مسؤولية التعديل.

وانتشرت نظريات مؤامرة متنوعة عن مصير الأميرة كيت، وطرح البعض نظريات تتعلق بتعرضها للإخفاء القسري أو لمصير الأميرة ديانا نفسه.