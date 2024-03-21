"خطيرة ومتطورة".. القبض على شبكة تجسس في لبنان تعمل لصالح إسرائيل

بقلم: يورونيوز

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إنه تم القبض على شبكة تجسس في بيروت تعمل لصالح إسرائيل.

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ووصف التقرير الذي نشرته الصحيفة اليوم الخميس، شبكة التجسس المكونة من رجلين بـ"الأخطر" حيث تمتلك أدوات ذات بتقنية عالية كما تم العثور كذلك بحوزتهم على جهاز إلكتروني "شديد التطور".

وفق التقرير قام الشخصان الذين تم اعتقالهما بتزويد إسرائيل بتفاصيل حول العديد من المناطق، بما في ذلك بيروت والضاحية الجنوبية وقاما بمسح شامل للشوارع والمباني وأسماء المتاجر ومعلومات عن الأشخاص والسكان.

وقاما بمسح الحي الذي اغتيل فيه نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أسبوعين من الحادثة.

كما تم العثور على عشرات الفيديوهات و56 ألف صورة عالية الدقة.

وبحسب الصحيفة فأن كشف الشبكة حدث بمحض الصدفة، بعدما قامت سرية حماية رئيس مجلس النواب بتوقيف سيارة مشبوهة كانت تجوب محيط مقر رئيس المجلس في حي التينة في بيروت.

ووفق التحقيقات قال المتهمان إنهما يعملان مع شركة أمريكية على مشروع لتطوير السياحة الافتراضية، حيث قامت الشركة بإرسال الأجهزة إليهما. ونفيا علمها بأنها تعمل لصالح إسرائيل. لكنهما أقرّا وفق الصحيفة بأن البيانات والمعلومات التي زوّدا الشركة بها ذات طبيعة حساسة.