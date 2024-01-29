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إيران تنفذ حكم الإعدام بحق أربعة متهمين بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

صورة من الارشيف- إعدام رجل غرب العاصمة طهران، إيران، 26 مايو، 2011
صورة من الارشيف- إعدام رجل غرب العاصمة طهران، إيران، 26 مايو، 2011 Copyright Hamideh Shafieeha/ AP
بقلم:  يورونيوز
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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص اتهموا بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" والتخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية في البلاد.

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وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية "إيرنا"، أنهم أدينوا بالتخطيط لاستهداف مصنع لإنتاج المعدات العسكرية والصاروخية تابع لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان بوسط البلاد، عام 2022.

إلا أن العملية تم إحباطها من قبل كوادر وزارة الدفاع الإيرانية قبل وقوعها.

تم تجنيد المتهمين الأربعة الذين خططوا لتنفيذ العملية من قبل جهاز الموساد في إحدى الدول الأفريقية، قبل أن يتسللوا إلى إيران من إقليم كردستان في العراق، حسب وسائل إعلام إيرانية. 

وفي عام 2022، قالت إيران إن مخابراتها قامت بتفكيك مجموعة مرتبطة بالموساد، زُعم أنها خططت لتنفيذ "عمليات إرهابية" داخل إيران، واعتقلوا جميع أعضاء المجموعة، وصادروا كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وتم تحديد هويات المتهمين الأربعة وهم: محمد فرمارزي، ومحسن مظلوم، وفافا أزاربار، وبيجمان فتحي.

وتم تنفيذ عملية الإعدام بعد أن أيدت المحكمة العليا في البلاد أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، والتي أصدرتها محكمة أخرى في أيلول/سبتمبر.

وكانت إيران قد أعدمت، في أواخر الشهر الماضي، أربعة أشخاص (ثلاثة رجال وامرأة)، وحكمت على آخرين بالسجن بسبب زعمها بارتباطهم بجهاز الأمن الإسرائيلي "الموساد"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر، أعدم شخص آخر بتهمة نشر معلومات سرية للموساد.

كما أعدمت إبران، في العام 2020، رجلاً أدين بتسريب معلومات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل تتعلق بالجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في كانون الثاني/يناير من ذلك العام.

وفي الشهر الماضي، قُتل جنرال إيراني رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية إسرائيلية في سوريا.

المصادر الإضافية • أ ب

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