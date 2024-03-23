"البلد بأكمله يحبك ويدعمك".. رسائل من زعماء العالم إلى الأميرة كيت بعد إعلانها عن إصابتها بالسرطان

بقلم: يورونيوز

توالت رسائل الدعم والتضامن مع أميرة ويلز، كاثرين (كيت) ميدلتون إثر إعلانها أمس الجمعة عن إصابتها بمرض السرطان دون تحديد نوعه.

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وقالت زوجة ولي العهد البريطاني أمس في بيان بالفيديو إنها اكتشفت إصابتها بالمرض عقب جراحة في المعدة أجرتها في شهر يناير – كانون الثاني الماضي وهو ما سبب لها حالة من "الصدمة".

وجاء الإعلان عقب فترة من التكهنات وعلامات الاستفهام حول غياب ميدلتون، البالغة من العمر 42 عاماً، عن الحياة العامة.

شعبياً، تصدر وسما "WeLoveYouCatherine" و"GetWellSoonCatherine" منصة إكس (تويتر سابقاً) بينما انهالت رسائل المساندة من عدد كبير من السياسيين والمشاهير والفنانين تضامناً مع ميدلتون.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على المنصة إن ميدلتون "أظهرت شجاعة هائلة في بيانها" الذي كشفت فيه عن مرضها. وأضاف: "أميرة ويلز تحظى بحب ودعم البلد بأكمله."

وتطرق سوناك لما أثير خلال الفترة الماضية عن "اختفاء" كيت وقال: "لقد خضعت لتدقيق مكثف وعوملت بشكل غير عادل من قبل أقسام معينة من وسائل الإعلام حول العالم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي".

The Princess of Wales has the love and support of the whole country. pic.twitter.com/IFX51Wm5Q3 — Rishi Sunak (@RishiSunak) March 22, 2024

ونشر الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إنه وزوجته جيل "ينضمان إلى الملايين حول العالم للصلاة من أجل تعافي الأميرة الكامل".

Jill and I join millions around the world in praying for your full recovery, Princess Kate. https://t.co/jtLp8Uo23d — President Biden (@POTUS) March 23, 2024

وقال ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الذي يُعالج هو الآخر من سرطان لم يتم تحديد نوعه، إنه "فخور بشجاعة كاثرين" التي ظهرت خلال حديثها بالبيان.

وتمنى الأمير هاري، صهر ميدلتون الذي تخلى عن لقبه الملكي سابقاً، وزوجته ميغان ماركل، الشفاء لكيت والعائلة.

واحتوت العديد من الصحف البريطانية الصادرة اليوم السبت على عناوين رئيسية متعاطفة مع كيت، حيث كتبت صحيفة "ذا صن": "كيت، أنت لست وحدك".

ونشرت صحيفة "ديلي تلغراف" مقال رأي نصه: "يجب أن يخجل المتصيدون عبر الإنترنت الذين يحتفلون ببؤس الأميرة"، وذلك في إشارة إلى البعض ممن أظهر سعادته بمرض كيت.