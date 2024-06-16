شاهد: بمناسبة عيد ميلاد الملك.. فريق "السهام الحمراء" يزين سماء لندن بألوان العلم البريطاني

بقلم: يورونيوز

أطلق فريق "السهام الحمراء" أعمدة دخان ملونة بالأحمر والأبيض والأزرق فوق شرفة قصر باكنغهام، ممثلة ألوان العلم البريطاني.

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انتهت احتفالات عيد الميلاد الرسمي للملك تشارلز الثالث أو ما يعرف بـ "استعراض الراية_ Trooping the Colour" السبت، بتحليق طائرات عسكرية، بما في ذلك السهام الحمراء في سماء لندن.

وأطلق فريق "السهام الحمراء" أعمدة دخان ملونة بالأحمر والأبيض والأزرق فوق شرفة قصر باكنغهام، ممثلة ألوان العلم البريطاني.

وشهد الاحتفال ظهور أميرة ويلز كيت ميدلتون لأول مرة منذ تشخيص إصابتها بالسرطان في وقت سابق من هذا العام.

وفي إشارة إلى وحدة العائلة المالكة وقدرتها على تخطي أكبر الصعوبات، انضم إلى الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا والأمير ويليام وكيت وأطفالهم، أعضاء آخرون من العائلة المالكة إلى شرفة قصر باكنغهام في نهاية عرض عيد ميلاد الملك.

وقالت دوقة كامبريدج في بيان صدر يوم الجمعة: "أحقق تقدمًا جيدًا، ولكن كما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة"، مضيفة "سأواجه بضعة أشهر أخرى من العلاج".

ويخضع الملك تشارلز الثالث أيضا للعلاج من نوع غير محدد من السرطان.