شاهد: في يومها الوطني.. باكستان تكشف النقاب عن أحدث طائرة بدون طيار محلية الصنع

بقلم: يورونيوز

كشفت باكستان النقاب عن طائرة جديدة بدون طيار محلية الصنع، خلال عرض اليوم الوطني في إسلام آباد اليوم السبت.

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وأشرف الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري على عرض عسكري شاركت فيه وحدات الدبابات والصواريخ وأنظمة الرادار، وغيرها من الأسلحة الحديثة التي تمتلكها القوات المسلحة والتي تم تصنيعها في البلاد.

وقال في كلمة ألقاها إن باكستان "دولة قوية على مستوى الدفاع، وأن قواتنا المسلحة الشجاعة على أهبة دائمًا لحماية البلاد".

وكان رئيس الوزراء المنتخب حديثًا شهباز شريف، وكذلك وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عبد العزيز من بين الذين حضروا العرض.

ويوافق اليوم الوطني ذكرى قرار لاهور الذي اتخذته القيادات المسلمة في شبه القارة الهندية لإقامة دولة خاصة بالمسلمين في عام 1940، والذي تحقق بإقامة الدولة الباكستانية بعد مسيرة شاقة قادها مؤسسها محمد علي جناح ضد الاستعمار البريطاني من جهة وضد النزاعات والصراعات في شبه القارة الهندية من جهة أخرى.