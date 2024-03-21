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مقتل جنديين وإصابة 15 آخرين بانفجار قنبلة مزروعة على طريق شمال غرب باكستان

انفجار قنبلة على مشارف مدينة بيشاور بباكستان، ا 10 مارس 2024.
انفجار قنبلة على مشارف مدينة بيشاور بباكستان، ا 10 مارس 2024. Copyright Muhammad Sajjad/AP
بقلم:  يورونيوز
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قُتل جنديين وأصيب 15 آخرون، الخميس، بانفجار قنبلة زُرعت على الطريق بالقرب من قافلة أمنية في شمال غرب باكستان.

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وقال عناية الله، رئيس وحدة إبطال مفعول القنابل بالشرطة في المنطقة، إن الهجوم وقع في ديرا إسماعيل خان، المعقل السابق لطالبان الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور، لكن تحوم الشكوك حول حركة طالبان الباكستانية، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات سابقة على قوات الأمن. 

وكانت باكستان قد استهدفت، الاثنين، مخابئ حركة طالبان الباكستانية في أفغانستان، الأمر الذي أدانته كابول.

وتقول باكستان إن حكام طالبان الأفغانية يأوون مقاتلي حركة طالبان الباكستانية عبر الحدود المضطربة. 

وتصر حكومة طالبان الأفغانية على أنها لا تسمح لأي شخص باستخدام الأراضي الأفغانية لارتكاب أعمال عنف في أي بلد.

المصادر الإضافية • أ ب

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