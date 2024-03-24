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شاهد: مشيعون روس يضعون الزهور على نصب تذكاري مؤقت لضحايا هجوم موسكو

وضع الزهور على النصب التذكاري
وضع الزهور على النصب التذكاري Copyright Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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واصل المشيعون تقديم التعازي لضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو مساء السبت والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 133 شخصاً، وفقاً للسلطات الروسية.

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ووضع المشيعون الزهور والشموع والألعاب على النصب التذكاري المؤقت خارج قاعة كروكوس للحفلات.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن السلطات اعتقلت 11 شخصا من المتورطين في هجوم يوم الجمعة، الذي أدى أيضا إلى إصابة العشرات من رواد الحفل وترك المكان في حالة خراب مشتعل.

ووصفه بأنه "عمل إرهابي دموي وهمجي" وقال إن السلطات الروسية ألقت القبض على المسلحين الأربعة المشتبه بهم أثناء محاولتهم الفرار إلى أوكرانيا عبر "نافذة" أعدت لهم على الجانب الأوكراني من الحدود.

ونفت كييف بشدة أي تورط في الهجوم الذي أعلن فرع تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان مسؤوليته عنه في بيان نشر على قنوات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالجماعة.

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