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قوات الأمن الأردنية تفرق متظاهرين كانوا متجهين إلى السفارة الإسرائيلية في عمان

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بقلم:  يورونيوز
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فرقت قوات الأمن الأردنية متظاهرين كانوا يتوجهون نحو السفارة الإسرائيلية في عمان مساء الثلاثاء، لليوم الثالت على التوالي.

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وتجمع آلاف المتظاهرين من مواقع قريبة من السفارة الإسرائيلية احتجاجا على الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

واعتقلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين، بينهم امرأة واحدة على الأقل وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.

 وقالت إحدى المتظاهرات: "لا داعي لكل هذا العنف من قبل قوات الأمن. لدينا عدو واحد. نحن لسنا ضد أي فرد من الشرطة. كلهم مثل إخوتي وأنا أحترمهم. لا أستطيع أن أفهم سبب كل هذا العنف ضدنا".

ويطالب المتظاهرون الحكومة الأردنية بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل بما فيها الاتفاقيات وأبرزها معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في وادي عربة.

كما يطالب ناشطون بإنهاء الجسر البري الذي ينقل البضائع من دول الخليج إلى إسرائيل.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات ما وصفته بحملة القمع واسعة النطاق، والتي شملت اعتقال مئات الأشخاص "بسبب تعبيرهم عن دعمهم للفلسطينيين في غزة، أو انتقادهم لسياسات الحكومة الأردنية تجاه إسرائيل" وفقا للمنظمة.

المصادر الإضافية • أ ب

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