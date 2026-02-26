جولة إنسانية في الأردن.. الأمير هاري وزوجته يزوران اللاجئين السوريين وأطفال غزة المصابين

زار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مخيم الزعتري للاجئين السوريين ومستشفى في الأردن يستقبل أطفالًا جرى إجلاؤهم من قطاع غزة لتلقي العلاج، في جولة تستمر يومين يهدفان من خلالها إلى تسليط الضوء على الجهود الإنسانية الداعمة للمجتمعات المتضررة من النزاعات والنزوح.

ووصل الزوجان إلى العاصمة عمّان، الأربعاء، بعد دعوة تلقياها من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حيث شاركا في لقاءات وفعاليات جمعت مسؤولين أمميين ودبلوماسيين وجهات مانحة، إلى جانب جولات ميدانية على برامج إنسانية وصحية.

وخلال الزيارة، شارك هاري وميغان في أنشطة رياضية، وتفقدا فصولًا دراسية، واستمعا إلى عروض موسيقية، كما اطلعا على مبادرات مخصصة لدعم الأطفال المصابين والمتأثرين بالنزاعات، بما في ذلك مشاريع لإجلاء أطفال من غزة لتلقي العلاج في الأردن.

الزعتري.. أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن

أنشأت الأردن مخيم الزعتري، الواقع شمالي البلاد، عام 2012 لاستقبال الفارين من الحرب في سوريا، ويضم اليوم نحو 45 ألف لاجئ. ووفق بيانات الأمم المتحدة، سجّلت المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري منذ عام 2011، فيما تؤكد عمّان أنها استقبلت 1.3 مليون سوري، عاد منهم نحو 200 ألف إلى بلدهم بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر عام 2024.

شراكة إنسانية ودعم مالي لمشاريع طبية

وتأتي هذه الجولة في إطار شراكة سابقة بين الزوجين ومنظمة الصحة العالمية، إذ سبق لهما التعاون في حملات عالمية لتعزيز العدالة في توزيع اللقاحات، وتنظيم فعاليات مشتركة في الأمم المتحدة عام 2021، إضافة إلى دعم مبادرات لمكافحة العنف ضد الأطفال.

وكانت مؤسسة “أرشيول فيلانثروبيز” الخيرية التابعة للأمير هاري قد دعمت جهود إجلاء أطفال من غزة إلى الأردن لتلقي العلاج، وأعلنت في سبتمبر/أيلول تخصيص 500 ألف دولار لتمويل مشاريع إنسانية، بينها دعم منظمة الصحة العالمية لتطوير أطراف صناعية وتقديم مساعدات طبية لأطفال من غزة وأوكرانيا.

وشملت المنح 200 ألف دولار لدعم عمليات الإجلاء الطبي من غزة إلى الأردن، و150 ألف دولار لمنظمة “أنقذوا الأطفال” لتقديم دعم إنساني في غزة، ومبلغًا مماثلًا لمركز دراسات إصابات الانفجارات لدعم تطوير أطراف صناعية للأطفال المصابين.

يُذكر أن هاري وميغان تخليا عن مهامهما الملكية وانتقلا إلى كاليفورنيا عام 2020 بعد خلافات مع العائلة المالكة ومخاوف تتعلق بمعاملة ميغان في الصحافة البريطانية، وهو ملف حمّل فيه هاري وسائل الإعلام جزءًا من المسؤولية في سياق انتقاداته المتكررة لطريقة تناول قضية والدته الأميرة ديانا.