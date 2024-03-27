مسؤول في حركة فتح: "أتوقع أن إسرائيل لن تلتزم بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة"

بقلم: يورونيوز

قال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية، اليوم الأربعاء إنه يتوقع ألا تلتزم إسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وأكد العالول، خلال ترأسه وفداَ لفتح زار مقر الجامعة العربية في القاهرة، إن الـ48 ساعة القادمة ستُظهر مدى التزام إسرائيل بالقرار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد انتقد القرار الأممي أمس الثلاثاء.

وقال العالول: "ستختبر الـ48 ساعة القادمة مدى إلزامية هذا القرار والتزام هذا الاحتلال به أم لا". وأضاف: "من المتوقع، بصراحة، أن هذا الاحتلال لن يلتزم به".

وأكد العالول أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سيكون "ظلمًا غير عادي"، وسيؤدي إلى تكرار ما وقع في السابع من تشرين الأول / أكتوبر، في إشارة إلى هجوم مقاتلي حماس على مستوطنات إسرائيلية والذي أعقبه بدء الحرب الحالية.

وأضاف العالول: "الحل الأفضل هو الذَّهاب باتجاه أمل للفلسطينيين. باتجاه أفق سياسي هو في حل الدولتين".

وتخللت زيارة وفد حركة فتح مباحثات حول تطورات الوضع في غزة، حيث طالب العالول الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتوفير المزيد من الدعم العربي للفلسطينيين.