مقتل سبعة أشخاص في استهداف إسرائيلي لمركز إسعاف بجنوب لبنان

بقلم: يورونيوز

قُتل سبعة أشخاص وأصيب آخرون فجر الأربعاء إثر قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مركزاً للإسعاف في بلدة الهبارية في جنوب لبنان.

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وجاءت الغارة بعد يوم من تبادل القصف الشديد بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، في تصاعد جديد للاشتباكات الحدودية بين الجانبين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، في السبع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وقالت جميعة الإسعاف اللبنانية إن القصف وقع خلال الساعات الأولى من الصباح، ودمر مقر هيئة الطوارئ والإغاثة الإسلامي. والغارة هي الأكثر دموية بجنوب لبنان منذ بدء الحرب في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن شخصاً يبلغ من العمر 25 عاماً قد لقي مصرعه، إثر قصف صاروخي من حزب الله على منطقة كريات شمونة في شمال إسرائيل.

وأضاف الجيش بأن الحزب اللبناني أطلق ما لا يقل عن 30 صاروخاً، مما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية في كريات شمونة.

وقٌتل ما لا يقل عن 40 مدنياً لبنانياً و240 مقاتلاً بصفوف حزب الله، بالإضافة إلى تسعة مدنيين و11 جندياً في إسرائيل منذ بدء القصف الحدودي المتبادل بين الجانبين في أكتوبر – تشرين الأول الماضي.