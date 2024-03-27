شاهد: أوكرانيا تطلق طائرات استطلاع مسيّرة للتجسس على الجيش الروسي

بقلم: يورونيوز

يسعى الجيش الأوكراني إلى تكثيف استخدام الطائرات المسيّرة دون طيار في مهام استطلاعية خلف خطوط الجيش الروسي بالحرب الدائرة في أوكرانيا منذ عام 2022.

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وأطلق اللواء 22 الأوكراني طائرة مسيّرة من طراز "بوسيدون إتش 10" (Poseidon H10) في مهمة تجسس ليلية بالقرب من مدينة باخموت في شرق البلاد.

وأثبتت طائرات بوسيدون أهمية كبيرة للقوات الأوكرانية نظرًا لقدرتها على تحديد الأهداف داخل الخطوط الخلفية الروسية.

كذلك يمكنها اختراق عمق 50 كيلومترًا خلف الخطوط الأمامية لجيش العدو وهي مصممة لجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية التي يتم نقلها إلى القيادة العسكرية الأوكرانية.

وقال جوبيتر، وهو اسم مستعار لقائد وحدة الطائرات باللواء الأوكراني: "نحاول فقط المساعدة في العثور على تلك الأهداف في الوقت المناسب، لإنقاذ حياة الرجال على خط المواجهة وجعل الأمر أسهل قليلاً".