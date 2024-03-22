هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيّرات يستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

قال مسؤولون يوم الجمعة إن روسيا هاجمت منشآت للطاقة الكهربائية في معظم أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في البلاد، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

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وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية يوم الجمعة، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين في ضربات جوية روسية نفذت خلال الليل على أوكرانيا.

وشنت روسيا هجومًا ليليًا كثيفًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أوكرانيا. استهدفت فيها محطات توليد الطاقة وأحد السدود الكهرومائية وأماكن مختلفة بضمنها مجمعات سكنية، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أكد كذلك أن روسيا استخدمت أكثر من 90 صاروخًا و60 طائرة مسيّرة في هذا الهجوم.

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو إن الهجمات الليلية بطائرات بدون طيار والصواريخ كانت "أكبر هجوم على قطاع الطاقة الأوكراني في الآونة الأخيرة." وأكد جالوشينكو بأن "الهدف ليس مجرد إلحاق الضرر، بل المحاولة مرة أخرى، كما حدث في العام الماضي، للتسبب في تعطيل واسع النطاق لنظام الطاقة في البلاد."

تسببت الهجمات في نشوب حريق في محطة دنيبرو للطاقة الكهرومائية، التي تزود محطة زابوريزهيا للطاقة النووية، أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا، بالكهرباء.

خطر إنهيار سد المحطة ووقوع فيضانات

وقال رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت مبكر من يوم الجمعة، إن خط الكهرباء الرئيسي بقوة 750 كيلوفولت المؤدي إلى المحطة انقطع. وقال إن خطًا احتياطيًا منخفض الطاقة كان يعمل.

وكان القتال حول المصنع، الذي تحتله القوات القوات الروسية، مصدر قلق دائم بسبب احتمال وقوع حادث نووي.

وقالت هيئة الطاقة الكهرومائية في البلاد إن السد الموجود في المحطة الكهرومائية ليس معرضًا لخطر الانهيار. ولن يؤدي اختراق السد إلى تعطيل الإمدادات إلى المحطة النووية فحسب، بل من المحتمل أن يتسبب في فيضانات شديدة مماثلة لما حدث العام الماضي عندما انهار سد كبير في كاخوفكا على طول نهر الدنيبر.

وقال حاكم منطقة زابوريزهيا إيفان فيدوروف إن شخصا قتل وأصيب ثمانية على الأقل في الهجوم الروسي.

وتسببت الهجمات على منشآت الطاقة في منطقة خاركيف في انقطاع التيار الكهربائي، وتم الإبلاغ عن هجمات أخرى في مناطق غرب أوكرانيا بعيدا عن الخطوط الأمامية. ولقي شخصان حتفهما في منطقة خميلنيتسكي، بحسب وزارة الشؤون الداخلية.

وفي روسيا، قال مسؤولون روس، اليوم الجمعة، إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة على الأقل في قصف أوكراني لمناطق قريبة من الحدود.