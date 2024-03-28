شاهد: دروس خاصة للتلاميذ الأمريكيين تحضيراً لاستقبال كسوف الشمس

بقلم: يورونيوز

نظمت مدرسة ريفرسايد في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية دروساً خاصة للتلاميذ لتوعيتهم بالكسوف الكلي للشمس والمنتظر وقوعه في بداية شهر أبريل – نيسان القادم.

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واحتوت الصفوف على نماذج مصغرة لكوكب الأرض والقمر والشمس مع الرسومات التوضيحية لتبسيط فهم الظاهرة على التلاميذ.

وشارك تلاميذ الصف السابع معارفهم عن الكسوف الشمسي في تعليم تلاميذ الصف الثاني بالمدرسة.

وقال عبد الرحمن الجابري، أحد تلاميذ الصف السابع: "كنت أعلمهم عن كسوف الشمس وكيف يصطف القمر والأرض والشمس معاً، مما يخلق ظلاً على الأرض".

تلاميذ مدرسة ريفرسايد في كليفلاند Carolyn Thompson/AP

وقالت ديلانا لوزانو، وهي طالبة بالصف الثاني، إن الحصة التعليمية مكنتها من فهم ظاهرة الكسوف. وأضافت: " إنه مثل عندما يدور القمر حول الأرض، فيعم الظلام".

وتقول المعلمة نانسي موريس عن أفضل طريقة لترسيخ فهم تلك الظواهر بين التلاميذ الأكبر سناً هو الاعتماد عليهم في تدريسها للتلاميذ الأصغر.

وستحظى كليفلاند بأربع دقائق من الظلام خلال نهار يوم الكسوف الكلي والمتوقع أن يقع في الثامن من أبريل – نيسان.

يعد التعرف على مراحل القمر والكسوف جزءاً لا يتجزأ من المناهج التعليمية بكل ولاية أمريكية.