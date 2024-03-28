EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو:البحرية الكولومبية تصادر 3 أطنان من الكوكايين في البحر الكاريبي

extract video
extract video Copyright extract video
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

صادرت البحرية الكولومبية الثلاثاء أكثر من 3 أطنان من الكوكايين بعد مطاردتها قارب سريع بالقرب من جزيرة سان أندريس.

اعلان

وأفادت السلطات أن قيمة المخدرات التي تم مصادرتها في هذه الشحنة تبلغ 113 مليون دولار أمريكي، وهي أكبر شحنة كوكايين يتم ضبطها في عام 2024.

غيرت الإدارة الكولومبية سياستها لمكافحة المخدرات، حيث تقوم باستهداف المسؤوليين والتجار الكبار بدل صغار التجار.

وكانت شرطة مكافحة المخدرات قد أعتقلت تاجر المخدرات خوليو أندريس موريو فيغيروا في أول آذار/مارس من عام 2024 والذي يعتبر مسؤولا عن توريد الكوكايين إلى أوروبا.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: كولومبيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة العشرات من حرائق الغابات المستعرة

آلاف المهاجرين يخاطرون بحياتهم للعبور عبر الغابات في بنما للوصول إلى كولومبيا

كولومبيا: نصب تمثال لشاكيرا في مسقط رأسها

مخدرات وعقاقير تهريب المخدرات كولومبيا مصادرة