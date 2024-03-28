فيديو:البحرية الكولومبية تصادر 3 أطنان من الكوكايين في البحر الكاريبي

بقلم: يورونيوز

صادرت البحرية الكولومبية الثلاثاء أكثر من 3 أطنان من الكوكايين بعد مطاردتها قارب سريع بالقرب من جزيرة سان أندريس.

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وأفادت السلطات أن قيمة المخدرات التي تم مصادرتها في هذه الشحنة تبلغ 113 مليون دولار أمريكي، وهي أكبر شحنة كوكايين يتم ضبطها في عام 2024.

غيرت الإدارة الكولومبية سياستها لمكافحة المخدرات، حيث تقوم باستهداف المسؤوليين والتجار الكبار بدل صغار التجار.

وكانت شرطة مكافحة المخدرات قد أعتقلت تاجر المخدرات خوليو أندريس موريو فيغيروا في أول آذار/مارس من عام 2024 والذي يعتبر مسؤولا عن توريد الكوكايين إلى أوروبا.