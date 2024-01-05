آلاف المهاجرين يخاطرون بحياتهم للعبور عبر الغابات في بنما للوصول إلى كولومبيا

بقلم: يورونيوز

غادرت لوريني منزلها في فنزويلا مع زوجها وأطفالها الثلاثة، حيث أمضوا بعض الوقت في بيرو قبل أن يقرروا القيام بالرحلة شمالًا نحو الولايات المتحدة الأميركية.

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شهد عام 2023 عبور أكثر من 500 ألف شخص من خلال منطقة الأدغال Darien Gap بين بنما وكولومبيا يقدّر طولها بـ100 كيلومتر، على أمل الوصول في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة.

ويواجه المهاجرون، وأغلبهم من الأطفال، المرض وعنف قطاع الطرق، إضافة للظروف المناخية الصعبة في الغابة، في رحلة قد تستغرق أيامًا. ويُعد مركز باجو تشيكيتو أول محطة للمهاجرين في بنما يصلونه بعد أن يقطعوا المنطقة.

وغادرت لوريني منزلها في فنزويلا مع زوجها وأطفالها الثلاثة، حيث أمضوا بعض الوقت في بيرو قبل أن يقرروا القيام بالرحلة شمالًا نحو الولايات المتحدة الأميركية.

وبعد التسجيل لدى سلطات الهجرة في بنما، يأتي الكثيرون إلى المركز الصحي المؤقت. ويعاني معظمهم من الجفاف الشديد والكدمات وأمراض الجهاز الهضمي.

ويعاني زوج لوريني من حصوات في قدمه وتعاني بناتها من طفح جلدي والتهابات فطرية. لكن بالنسبة للوريني، كان الخوف والتهديدات التي واجهتها هي الأسوأ.

معظم الناس هنا قالوا إنه على الجانب الكولومبي، كان هناك مرشدون يأخذونهم عبر الغابة، ويقدمون مساعدات مقابل 350 دولارًا.