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بعد أن دمرتها الحرب.. مدينة ميكولايف الأوكرانية ترمم الملاجئ في المدارس

الملاجئ في أوكرانيا
الملاجئ في أوكرانيا Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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رممت السلطات الأوكرانية 87 ملجأً في المدارس ورياض الأطفال بمدينة ميكولايف، وهذا سيسمح للمؤسسات التعليمية ليس فقط بالتحضير للتعلم الحضوري، ولكن أيضًا لعقد فعاليات تعليمية مختلفة.

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ويجري أيضاً إصلاح المرافق التعليمية على نفقة الجهات المانحة، حيث أظهرت اللقطات المصورة إعادة ترميم مدرسة ميكولايف الثانوية، بتكلفة بلغت حوالي 2 مليون هريفنيا.

ويمكن أيضًا استخدام الملجأ في المدرسة من قبل سكان الحي، الذين يمكنهم الاستفادة منه في حالة التهديد بالقصف، وهو مصمم لحوالي 450 شخصا.

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