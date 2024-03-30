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عاجل. الحرب على غزة في يومها الـ176.. قصف مستمر وجهود دولية لوقف القتال

القصف الإسرائيلي المستمر على غزة
القصف الإسرائيلي المستمر على غزة Copyright Hatem Ali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلا هوادة منذ أكثر من 176 يومًا موقعة آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، بينما تستمر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق هدنة في القطاع.

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وواصلت إسرائيل قصفها الجوي والبري على مناطق مختلفة من قطاع غزة مما أدى إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين وسط احتدام القتال في محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأجازت الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية إرسال قذائف وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، على الرغم من إعلان واشنطن مخاوفها من اجتياح إسرائيلي محتمل لمدينة رفح جنوبي القطاع.

من ناحيته، أعطى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس الجمعة الضوء الأخضر لإجراء محادثات جديدة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

تابعوا تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

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