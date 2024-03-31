رأسان وجسد واحد.. زواج أشهر توأم ملتصق في العالم يثير الضجة والفضول

بقلم: يورونيوز

فاجأ أشهر توأم ملتصق في العالم، آبي وبريتاني هنسل (34 عاماً)، جمهورهما بخبر زواج أخفياه عن الجميع منذ 3 أعوام، حيث تبين أن إحداهما تزوجت من ممرّض وجندي أمريكي سابق يدعى جوش بولينغ، ما أثار تساؤلات كثيرة على مواقع التواصل.

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وانتشرت فيديوهات للتوأم الملتصق الأشهر في أمريكا آبي هنسل وبريتاني، أثناء حفل زفاف أقيم في إطار أسري ولم يحضره أحد ولكن تسربت فيديوهات الحفل مؤخراً.

وعقب انتشار الصور، تساءل كثر عن كيفية زواج واحدة منهما من شخص وهما ملتصقتان.

ورد التوأم بمقطع فيديوعلى حسابهما المشترك على تيك توك، حيث ظهرت في الخلفية صورة تجمعهما مع العريس، مع عبارة "هذه رسالة إلى جميع الكارهين هنا.. إذا كنتم لا تحبون ما أفعله ولكنكم تشاهدون كل ما أفعله، فأنتم لا تزالون من المعجبين".

ووفقا للسجلات العامة، فقد تزوجت آبي من بولينغ عام 2021، بحسب موقع "توداي".

بداية شهرة التوأم الملتصق كانت بظهورهما مع الإعلامية أوبرا وينفري عام 1996، وتعملان الآن كمدرستين للرياضيات للصف الخامس في مدرسة ابتدائية في مينيسوتا، بعدما تخرجتا من جامعة بيثيل. وتعيشان حياة عادية، رغم أن لكل منهما رأس وقلب منفصل لكن جسديهما ملتصقان وتتشاركان في الساقين والذراعين.

وقد أكّد الطبيب المشرف على حالتهما أنهما يمكنهما الزواج والإنجاب بشكل طبيعي مثل أي امرأة لكن لم يوضح من ستكون والدة الطفل الحقيقية من الناحية القانونية والتي سيكتب الطفل باسمها.