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ما هي انتخابات البرلمان الأوروبي ولمن يحق التصويت؟

شاشات تروج للانتخابات الأوروبية المقبلة، الثلاثاء 12 مارس 2024، في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ شرقي فرنسا.
شاشات تروج للانتخابات الأوروبية المقبلة، الثلاثاء 12 مارس 2024، في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ شرقي فرنسا. Copyright Jean-Francois Badias/AP
بقلم:  يورونيوز
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ستُجرى انتخابات البرلمان الأوروبي من 6 إلى 9 يونيو/حزيران 2024. ونظريا سيختار مواطنو الدول الأعضاء الـ27 والبالغ عددهم 447 مليون من سيمثلهم في البرلمان الأوروبي.

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يعتبر البرلمان الأوروبي المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل مباشر في الاتحاد الأوروبي وتجرى الانتخابات كل خمس سنوات، يخصصها البرلمان لصياغة تشريعات الاتحاد الأوروبي وسياساته وميزانياته. 

نظام التمثيل النسبي

تعتمد انتخابات البرلمان الأوروبي على نظام التمثيل النسبي، حيث يتم تخصيص عدد معين من المقاعد لكل دولة عضو بحسب عدد سكانها.

وتختلف طريقة تصويت كل دولة عن الأخرى، بعض الدول تصوت على قوائم ثابتة لأحزاب سياسية معينة ودول أخرى تعتمد على قوائم أكثر انفتاحا من الأحزاب الإعتيادية.

ويتمتع أكبر تجمع سياسي بعد الانتخابات بأقوى تفويض ليتولى رئاسة البرلمان.

ويجلس أعضاء البرلمان بعد انتخابهم في مجموعات وفقا للأيدولوجية السياسية. على سبيل المثال هناك تجمعات تمثل يمين الوسط، والاشتراكيين، والخضر، والمتشككين في الاتحاد الأوروبي.

وبالرغم من إلزامية التصويت في دول أوروبية مثل بلجيكا واليونان وبلغاريا، انخفضت نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي بحوالى 62% مقارنة بالبداية.

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