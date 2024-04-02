شويغو يكشف إجمالي خسائر أوكرانيا من الأراضي والعسكر: سيطرنا على 400 كيلومتر مربع هذا العام

بقلم: يورونيوز

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استولت على المزيد من الأراضي الأوكرانية هذا العام.

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وفي حديثه خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين، قال سيرغي شويغو إن تقدم القوات الروسية حقق أكثر من 400 كيلومتر مربع في أوكرانيا منذ بداية العام. وأضاف: "سنواصل دفع العدو إلى التراجع عن مواقعه وتقويض قدرته القتالية".

وزعم شويغو أن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 80 ألف جندي وأكثر من 1200 مركبة مدرعة حتى الآن خلال هذا العام.

كما زعم أن كييف كانت تحاول صرف الانتباه عن خساراتها العسكرية من خلال محاولة ضرب الأراضي الروسية "لإقناع رعاتها الغربيين بأنها لا تزال قادرة على مواجهة الجيش الروسي".