EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

كوريا الشمالية تختبر صاروخًا باليستيًا متوسط المدى

صورة مصدرها حكومة كوريا الشمالية تظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهو يشرف على تدريبات إطلاق المدفعية في كوريا الشمالية يوم 7 مارس/آذار 2024
صورة مصدرها حكومة كوريا الشمالية تظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهو يشرف على تدريبات إطلاق المدفعية في كوريا الشمالية يوم 7 مارس/آذار 2024 Copyright KCNA via KNS
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي متوسط المدى باتجاه المياه قبالة الساحل الشرقي للجارة الجنوبية يوم الثلاثاء.

اعلان

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ أُطلق من منطقة قريبة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، وحلّق على ارتفاع نحو 600 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

وقال لي سونغ جون، المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، إن عملية الإطلاق جاءت على الأرجح في أعقاب اختبار أجرته كوريا الشمالية في مارس/آذار لمحرك يعمل بالوقود الصلب تم تطويره وتركيبه في صاروخ جديد متوسط المدى يفوق سرعة الصوت.

ويقول الخبراء إن مثل هذه الأسلحة، إذا ما تم تطويرها بشكل متقن، يمكن أن تصل إلى المركز العسكري الأمريكي في المحيط الهادئ في غوام وحتى إلى ما أبعد من ذلك.

ولم يحدد لي سونغ جون سبب تقييم كوريا الجنوبية للصاروخ كصاروخ باليستي متوسط المدى أو ما إذا كان الصاروخ قد تم إطلاقه بأقل من قدرته، لكنه قال إن الكوريين الشماليين كانوا على الأرجح يختبرون تقنيات جديدة للرؤوس الحربية.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

دمار كبير خلفته الغارات الجوية الإسرائيلية على دير البلح

"للصبر حدود".. الرئيس الجزائري يحذر دولة "شقيقة" دون أن يُسمِّها وأصابع الاتهام تشير إلى الإمارات

شاهد: في "كوكب" اليابان.. الأميرة أيكو إبنة الامبراطور تبدأ العمل في وظيفة لدى الصليب الأحمر

صواريخ باليستية كوريا الشمالية -نووي - تهديد أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية كيم جونغ أون كوريا الجنوبية