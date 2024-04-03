كما في الأفلام: سقط من منحدر وتشبث بصخرة ملساء.. لقطات توثق عملية إنقاذ مثيرة في كاليفورنيا

بقلم: يورونيوز

نشرت شرطة كاليفورنيا لقطات لعملية إنقاذ مثيرة لرجل سقط من منحدر في منطقة غولدن غيت الوطنية الترفيهية، وتشبث بسطح صخرة، بينما سارع رجال الإنقاذ بطائرة هليكوبتر لإنقاذه.

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وقال مكتب عمدة مقاطعة سونوما على إنستغرام، الأحد، إن أشخاصاً آخرين في منطقة الترفيه رصدوا الرجل وسمعوه وهو يصرخ طلباً للمساعدة في ألكسندر باتيري، في منطقة غولدن غيت الوطنية للترفيه.

ويظهر الفيديو أن الرجل كان على بعد حوالي 50 إلى 60 قدماً تحت المسار.

وتقول السلطات إنه تم تحديد موقع الرجل في الظلام باستخدام كاميرا التصوير الحراري.

وتم نقل الرجل جواً، حيث ربطه عامل الإنقاذ بحزام ليتمكن من رفعه من سطح الصخرة ونقله إلى مكان آمن.

وتم نقل الرجل والمنقذ جواً إلى قمة الجرف ليتمكن رجال الإطفاء من إجراء تقييم طبي.