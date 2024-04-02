شاهد: رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يترأس الاجتماع الأول لحكومته الجديدة

بقلم: يورونيوز

دعا رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الجديد محمد مصطفى، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

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وقال مصطفى، خلال افتتاح أعمال الدورة الأولى لمجلس الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إنّ "الإدانة ليست كافية في مواجهة الجرائم المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".

وأضاف أن "الإدانة" يجب أن توجه إلى "الصمت على الفظائع التي ترتكب والسماح لهم بالاستمرار، وآخرها جريمة مستشفى الشفاء، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان".

وتوجه مصطفى في كلمته للفلسطينيين قائلاً: "هذه حكومتكم، وهي موجودة لخدمتكم، ولرفع مكانتكم، وللقيام بدورها وتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة".

وشكل مصطفى حكومة تكنوقراط تهدف إلى المساعدة في إعادة بناء غزة. وسيتولى مصطفى أيضًا منصب وزير الخارجية.

وتدير السلطة الفلسطينية أجزاءً من الضفة الغربية، بعد أن طردت قواتها من غزة عندما استولت حماس على السلطة في عام 2007.