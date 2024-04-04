رئيس الوزراء الأسترالي يصف تفسير إسرائيل لمقتل عمال الإغاثة في غزة بـ"غير الكافي"

بقلم: يورونيوز

اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الخميس، أن الغارات الإسرائيلية التي قتلت ستة من عمال الإغاثة الأجانب وسائقهم الفلسطيني في قطاع غزة "تتناقض بشكل صارخ" مع تصريحات إسرائيل بأنها تحمي الأرواح.

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وفي تعليق له على مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم التي كانت من بين القتلى في غزة، قال ألبانيز: "إنها لم تعمل في غزة فقط من أجل مساعدة المحرومين ولكنها عملت أيضًا في بنغلاديش وباكستان، وهنا في نيو ساوث ويلز أثناء حرائق الغابات. كانت تقوم بعملها، ومقتلها بهذه الطريقة يشكّل مأساة. حدث كارثي مدمر لعائلتها، ولكن أمتنا تشعر به".

وعن مقتل العمال السبعة قال ألبانيز في وقت سابق لهيئة الإذاعة الأسترالية: "إن فقدان حياتهم في هذه الظروف أمر شائن وغير مقبول على الإطلاق".

وقال ألبانيز إن التفسير الإسرائيلي لكيفية تعرض السيارات التابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي غير كافٍ وغير مقبول.

وأضاف: "أحد الأشياء التي تقولها إسرائيل هو أنها تحمي حياة الناس الأبرياء، هذا يتناقض بشكل صارخ مع الحوادث العديدة التي تؤثر ليس فقط على الأشخاص الذين أتوا من الخارج لتقديم المساعدة، ولكن بالطبع على الفلسطينيين أنفسهم، حيث شهدنا خسائر غير عادية في الأرواح في غزة".

ترودو يطالب بـ"تفسير"

وفي ذات السياق طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إسرائيل بتفسير للغارة التي أودت بحياة عمال الإغاثة.

وكتب ترودو على موقع إكس "في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في غزة، فإن إسرائيل ملزمة بضمان سلامة عمال الإغاثة"، مضيفا أن العالم وذوي الضحايا يستحقون تفسيراً لكيفية وقوع هذه الحادثة.

وأدى مقتل عمال الإغاثة التابعين إلى منظمة المطبخ المركزي العالمي إلى ردود فعل غاضبة من العديد من الدول، وقال البنتاغون في بيان إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعرب لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن "غضبه" بسبب ما حصل، وطالبه بإجراء تحقيق شفاف وسريع ومشاركة نتائجه علنيًا.