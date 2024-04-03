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شاهد: وصول جثامين عمّال الإغاثة الذين قضوا في غارة إسرائيلية إلى الجانب المصري لمعبر رفح

نقل جثامين عمال الإغاثة إلى مصر عبر معبر رفح
نقل جثامين عمال الإغاثة إلى مصر عبر معبر رفح Copyright أب فيديو
بقلم:  يورونيوز
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يعمل المواطنون البريطانيون الثلاثة، ومواطن بولندي وأسترالي وكندي أمريكي مزدوج الجنسية، في منظمة "المطبخ العالمي المركزي" وهي مؤسسة خيرية دولية. كما قُتل سائقهم الفلسطيني، وسُلّمت جثته إلى عائلته لدفنها في غزة.

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ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أن جثامين ستة عمال إغاثة أجانب قتلوا خلال سلسلة الغارات الإسرائيلية تمّ نقلها من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح يوم الأربعاء قبل إعادتهم إلى بلدانهم.

جددت الضربات القاتلة الانتقادات لسلوك إسرائيل في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر مع حماس، وسلطت الضوء على الظروف المحفوفة بالمخاطر التي يواجهها عمال الإغاثة أثناء محاولتهم توصيل الأغذية إلى القطاع المحاصر، حيث يقول الخبراء إن ما يقرب من ثلث السكان على حافة الهاوية من المجاعة.

ويعمل المواطنون البريطانيون الثلاثة، ومواطن بولندي وأسترالي وكندي أمريكي مزدوج الجنسية، في منظمة "المطبخ العالمي المركزي" وهي مؤسسة خيرية دولية. كما قُتل سائقهم الفلسطيني، وسُلّمت جثته إلى عائلته لدفنها في غزة.

وكان السبعة يوزعون أغذية تمّ جلبها إلى غزة عبر ممر بحري تم إنشاؤه حديثًا في وقت متأخر من يوم الاثنين عندما استهدفت غارات جوية إسرائيلية مركباتهم الثلاث، مما أسفر عن مقتل كل من كان بداخلها.

وقالت إسرائيل إنها نفذت الغارات عن طريق الخطأ، وأنها بدأت تحقيقا مستقلا في كيفية حدوث ذلك. دان أقرب حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، حادثة القتل، الأمر الذي دفع منظمة "المطبخ العالمي المركزي" وغيرها من الجمعيات الخيرية إلى تعليق تسليم المواد الغذائية، بسبب الوضع الأمني المتردي.

المصادر الإضافية • أ ب

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