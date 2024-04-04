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شاهد: أكبر عمليات السطو في تاريخ لوس أنجلوس.. سرقة 30 مليون دولار نقداً

تُظهر الصورة التي نشرتها وحدة قمع العصابات التابعة لقسم شرطة ستوكتون الأدلة
تُظهر الصورة التي نشرتها وحدة قمع العصابات التابعة لقسم شرطة ستوكتون الأدلة Copyright Stockton Police Department via AP
بقلم:  يورونيوز
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قالت الشرطة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن لصوصًا تمكنوا من سرقة ما يصل إلى 30 مليون دولار، في عملية سطو على منشأة لتخزين الأموال في لوس أنجلوس، في واحدة من أكبر عمليات سرقة الأموال في تاريخ المدينة.

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وقالت إيلين موراليس، قائدة قسم شرطة لوس أنجلوس، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن عملية السطو وقعت ليلة الأحد في منشأة لم يذكر اسمها في منطقة سيلمار بوادي سان فرناندو، حيث يتم التعامل مع الأموال النقدية من الشركات في جميع أنحاء المنطقة وتخزينها.

وقال موراليس إن اللصوص تمكنوا من اختراق المبنى، ووصلوا إلى الخزنة التي تم تخزين الأموال فيها.

ولم يكتشف مشغلو الشركة، الذين لم تحدد الشرطة هويتهم، السرقة الهائلة حتى يوم الاثنين.

وقالت صحيفة التايمز إن عملية السطو كانت من بين أكبر عمليات السطو النقدي في تاريخ لوس أنجلوس.

وتأتي هذه الحادثة بعد عامين تقريبًا من سرقة ما يصل إلى 100 مليون دولار من المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى من منصة برينك الكبيرة في محطة شاحنات جنوب كاليفورنيا، إلا أنه يتم القبض على اللصوص.

المصادر الإضافية • أ ب

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