بسبب السرقات.. شرطة هونولولو تطلق تحذيرا غريبا: لا تترك ممتلكاتك على الشاطئ احملها معك إلى البحر

بقلم: يورونيوز

أثارت شرطة هونولولو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديمها نصيحة غريبة لرواد الشاطئ، حيث اقترحت عليهم عدم ترك ممتلكاتهم الثمينة دون مراقبة، وبدلاً من ذلك، اصطحابها معهم إلى المحيط داخل حقائب مقاومة للماء!

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وعلى الرغم من أن شرطة هونولولو وجمعية زوار ألوها في هاواي قدمت نصائح لحماية ممتلكاتك على الشاطئ، مثل استخدام حقائب مقاومة للماء أو ترك شخص ما مع أغراضك، إلا أنها تؤكد أن الخيار الأفضل يبقى بترك الممتلكات القيمة في المنزل.

وبينما تظهر إحصائيات شرطة هونولولو انخفاضا في معدلات السرقة العام الماضي مقارنة بعامي 2022 و 2021، إلا أن هذا لا يعني أن شواطئ هاواي أصبحت خالية تماما منحوادث السرقة.

ولا يزال لدى السكان المحليين بعض النصائح حول كيفية تجنب الوقوع ضحية للسرقة على شواطئ هاواي الشهيرة.

كيف تحمي نفسك من السرقة على الشاطئ؟

توصي جيسيكا لاني ريتش، الرئيسة التنفيذية لجمعية زائر ألوها في هاواي، بإحضار ما تحتاجه فقط لهذا اليوم. على سبيل المثال، خذ معك 20 دولارا فقط حتى لا تفسد إجازتك إذا فقدتها.

في الماضي، ساعدت امرأة من ولاية ساوث كارولينا أخذت معها كل مجوهراتها إلى الشاطئ ثم سرقت.

وأحضر بعض الزوار اليابانيين معهم كل نقودهم. ودفن أحد الرجال محفظته في الرمال للحفاظ عليها بقصد استخراجها لاحقا لكنه لم يتمكن أبدا من العثور عليها - حتى بعد أن ساعده متطوعون من مجموعة ريتش في البحث عنها.

توصي ريتش الزائرين باستخدام خزنة الفندق الخاصة بهم لحفظ الأشياء الثمينة وأن يبقى دائما فرد من المجموعة مع متعلقاتهم على الشاطئ.

وتبيع متاجر وايكيكي حقائب مقاومة للماء يمكنها حمل الهاتف المحمول وغيره من الأشياء، بعضها مزود بأحزمة حتى تتمكن من ارتدائها حول رقبتك.

ماذا عن ترك الأشياء في السيارة؟

تحذر ريتش، من ترك أي حقائب أو أشياء قيمة مرئية داخل سيارتك أثناء تواجدك على الشاطئ.

وتشير ريتش إلى حادثة سابقة ساعدت فيها امرأة تركت حقيبتها في مقعد الراكب الأمامي لسيارتها، فقام اللصوص بكسر نافذة السيارة وسرقة الحقيبة.

وتذكر ريتش بحادثة أخرى لامرأة من لوس أنجلوس تركت حقيبتها على المقعد الأمامي لسيارة مكشوفة أثناء توقفها لرؤية السلاحف في شاطئ Laniakea على الساحل الشمالي لأوهاي، فتمت سرقة الحقيبة أيضا.

ويؤكد الرائد جيمس سلايتر، ضابط شرطة هونولولو المسؤول عن منطقة واikiki السياحية، على أهمية اتباع نفس احتياطات الأمان عند ركن السيارة على الشاطئ كما هو الحال عند المشي على الشاطئ.

ويقول "تأكد من أن جميع نوافذ سيارتك مغلقة، وأن الأبواب مقفولة بإحكام، لا تترك أي أشياء مرئية مثل الحقائب داخل السيارة، حتى لو كانت النوافذ مغلقة".

ويضيف "إذا اضطررت إلى ترك أي أشياء قيمة في السيارة، تأكد من إخفائها عن الأنظار في صندوق السيارة أو تحت المقاعد.. ولا تترك أي عبوات مفتوحة، مثل عبوات المشروبات أو أكياس الطعام، في السيارة، فقد تجذب اللصوص".

وعلى الرغم من كونها أكبر مدينة في هاواي، تتمتع هونولولو بمعدلات جرائم منخفضة نسبيا، خاصة بالنظر إلى عدد الزوار الكبير الذي تستقبله كل عام.

ويبلغ عدد سكان المنطقة الحضرية حوالي مليون نسمة، ويقصدها ما يقرب من 10 ملايين زائر في كل عام.

وتظهر بيانات إدارة شرطة هونولولو انخفاضا ملحوظا في معدلات السرقة في وايكيكي خلال العام الماضي، مع تسجيل 1927 حالة سرقة.

يمثل هذا الانخفاض انخفاضا بنسبة 15.4% عن عام 2022 و 1.4% عن عام 2021.