تقرير: أرقام "صادمة".. أوضاع أطفال غزة والضفة الغربية "مأساوية".. إسرائيل تقتل أربعة أطفال كل ساعة

بقلم: يورونيوز

نشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أرقامًا وصفت بـ"الصادمة" عن أوضاع الأطفال في الأراضي الفلسطينية بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الرابع من نيسان/ أبريل.

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وقال بيان جهاز الإحصاء إن "الاحتلال الإسرائيلي يقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، مبينًا أن أكثر من 14.350 طفلًا فلسطينيًا قتلوا في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، يشكلون 44% من أجمالي عدد القتلى في قطاع غزة. كما شكل كل من النساء والأطفال ما نسبته 70% من المفقودين والبالغ عددهم 7000 شخص.

وبحسب البيان، قتل في الضفة الغربية 117 طفلًا وأصيب 724 بجروح. بينما تم تهجير 1.6200 فلسطينيًا من بينهم 710 أطفال.

الأيتام

وأكد الجهاز المركزي للإحصاء وجود نحو 26.349 يتيمًا في قطاع غزة، تتراوح أعمارهم بين 0-17 سنة.

ونقل البيان أن الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة يجدون "أنفسهم في معركة صعبة للبقاء على قيد الحياة"، فحسب معطيات اليونيسف فإن نحو 20 ألف طفل ولدوا منذ بدء الحرب، مع وجود حوالي 60 ألف امرأة حامل، بمعدل 180 حالة ولادة يوميًا. وبسبب التحديات الكثيرة يعاني المواليد الجدد من نقص في الوزن ومشاكل صحية وعدم تلقي اللقاحات اللازمة، ما يعني ظهور أمراض لم تكن موجودة بين الأطفال سابقًا مثل الحصبة والسعال الديكي وشلل الأطفال.

الآثار النفسية

يؤكد تقرير الجهاز المركزي للإحصاء وجود حوالي 816 ألف طفل في قطاع غزة بحاجة إلى مساعدة نفسية من آثار"العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

كما أدى القصف المدمر حسب التقرير، إلى تدمير البنية التحتية لعدد غير قليل من المدارس وتعطلت العملية التعليمية ما أدى إلى حرمان حوالي 620 ألف طالب وطالبة من حقهم بالتعليم. وبلغ عدد القتلى من الطلبة في المدارس الفلسطينية 6.050 قتيلا بواقع 5.994 في قطاع غزة، و56 في الضفة الغربية المحتلة.

وبلغ عدد الجرحى من الطلبة في الأراضي الفلسطينية 10.219 بينهم 9.890 جريحًا في قطاع غزة بينما اعتقل 105 طالبًا في الضفة الغربية المحتلة.