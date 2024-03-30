شاهد: المشيعون يحملون جثمان طفل فلسطيني قتل خلال مداهمة إسرائيلية واشتباكات في جنين

بقلم: يورونيوز

تجمع المشيعون في جنازة صبي فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاماً في بلدة قباطية بالضفة الغربية، بعد مقتله فجر اليوم السبت برصاص القوات الإسرائيلية.

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وأكدت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة، وتجولت في مناطق عدة وتمركزت في حي الزكارنة وقرب الحسبة.

واقتحم الجنود منازل عدة، ونشروا القناصة في بنايات ومنازل وسط مواجهات عنيفة، أسفرت عن مقتل معتصم نبيل أبو عابد البالغ من العمر 13 عاماً.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة أريحا وأطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه شبان فلسطينيين، وداهمت كذلك مدينة قلقيلية. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في أريحا وقلقيلية.