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بلينكن: نرحب بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لكنها قد لا تكون كافية

أطفال يتقدمون للحصول على وجبة غذاء في رفح. 2024/02/16
أطفال يتقدمون للحصول على وجبة غذاء في رفح. 2024/02/16 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع تدفق المساعدات إلى غزة مرحب بها، لكنها قد لا تكون كافية لتلبية مطالب إدارة بايدن بتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل كبير.

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قال بلينكن يوم الجمعة في مدينة لوفين خارج بروكسل، حيث كان يجتمع مع مسؤولي التجارة الأمريكيين والأوروبيين، إن فتح المزيد من المعابر الحدودية، قد يؤدي إلى زيادة المساعدات للفلسطينيين في القطاع، إذا ما تم تنفيذه بالكامل.

في الوقت نفسه، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تريد أن ترى نظامًا أفضل، حتى يمكن إيصال المساعدات وتوزيعها بأمان داخل غزة. وأضاف بلينكن للصحفيين: "كل هذه الأمور بالغة الأهمية ويجب أن تقاس بالنتائج".

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنJohanna Geron/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

كما دعا بلينكن إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل ومعلن بشكل كامل"، في شأن الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة ينتمون لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، أن إسرائيل ستعمل على تحسين الأوضاع، بما في ذلك إعادة فتح معبر بيت حانون (إيرز) الحدودي الرئيسي في شمال غزة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس جو بايدن في مكالمة هاتفية يوم الخميس، أن دعم الولايات المتحدة للحرب في غزة في المستقبل يعتمد على اتخاذ إسرائيل المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين وعمال الإغاثة.

المصادر الإضافية • أ ب

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