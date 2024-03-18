جوزيب بوريل: "نشهد مجاعة في غزة وإسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب"

بقلم: يورونيوز

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن غزة تعيش في حالة "مجاعة"، وإسرائيل تستخدم "التجويع" في القطاع كسلاح حرب".

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وأفاد بوريل، الذي انتقد إسرائيل بشدة منذ اندلاع الحرب، في مستهل مؤتمر يتعلق يالمساعدات الإنسانية في القطاع، أنه "في غزة لم نعد على حافة المجاعة، نحن نشهد حالة من المجاعة التي تؤثر على آلاف الأشخاص، ومن غير المقبول استخدام التجويع كأداة للحرب.. إسرائيل تسبب المجاعة".

وأضاف "لنكن صريحين ونقولها علناً، إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في الحرب على غزة. نرسل دعماً جوياً بينما المساعدات تنتظر على الحدود على بعد ساعة من المكان الذي تلقى فيه المساعدات الجوية".

وسبق ان وصف بوريل، الوضع في غزة بـ "المأساوي"، داعياً إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

من جانبها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( الأونروا) إن إسرائيل لم تسهل دخول إلا 25% من المساعدات المقررة إلى شمال قطاع غزة حتى الآن. وأن 28% من الأطفال دون سن الثانية في خان يونس ووسط قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد. وأكثر من 10% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من الهزال الشديد في تلك المناطق.