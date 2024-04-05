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في مشهد مهيب.. 200 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى
الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى Copyright Mahmoud Illean/Copyright 2024 The AP All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أدى آلاف الفلسطينيين، الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والتضييقات الإسرائيلية بحسب ما ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة، كما أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى.

واكتظت باحات ومصليات المسجد الأقصى بالمصلين الذين جاؤوا من الضفة الغربية ومدينة القدس، رغم القيود والحواجز.

يذكر أن القوات الإسرائيلية شددت من إجراءاتها في محيط مدينة القدس وأقامت العديد من الحواجز، كما شددت من إجراءاتها بالبلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين إلى المسجد، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أن 3600 من عناصرها سينتشرون في المدينة من الخميس وحتى الجمعة.

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المسجد الأقصى القدس صلاة ـ صلوات