بقلم: يورونيوز

شاهد: إيقاف جلسة مجلس الأمن واهتزاز القاعة على المباشر إثر زلزال ضرب نيويورك

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ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر جميع أنحاء مدينة نيويورك والضواحي المحيطة بها وولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان بالقرب من وايت هاوس ستيشن بولاية نيوجيرزي ووقع بعد الساعة 10:20 صباحا (1420 بتوقيت جرينتش) بقليل على عمق 4.7 كيلومتر.

ومن تداعيات الزلزال، توقفت جلسة مجلس الامن لبعض الوقت، إثر اهتزاز القاعة.

وذكّر زلزال الجمعة، بعض السكان بزلزال عام 2011 الذي بلغت قوته 5.8 درجة في ولاية فرجينيا والذي أدى إلى عمليات إجلاء في مدينة نيويورك، بما في ذلك مجلس المدينة، وتسبب في أضرار في واشنطن.