شاهد: شرطة صربيا تعتقل رجلين متهمين بدهس طفلة تبلغ من العمر عامين والتخلص من جثتها

قالت الشرطة الصربية يوم الخميس إن طفلة تبلغ من العمر عامين تم الإبلاغ عن اختفائها الشهر الماضي، قد فارقت الحياة بعد أن صدمتها سيارة وقد ألقيت جثتها في مكب نفايات من قبل الأشخاص الذين دهسوها.
قال وزير الداخلية براتيسلاف غاسيتش إن الشرطة اعتقلت رجلين، يشتبه في قيامهما بدهس الطفلة دانكا إيليتش بسيارتهما، عندما تجاوزت محيط ساحة في بلدة بور شرقي صربيا.
وقال غاسييتش إن المشتبه فيهما موظفان في شركة المياه الحكومية المحلية، وكانا في مهمة عندما صدما الفتاة بسيارتهما.
وبحسب البيان، فإن المشتبه بهما التقطا جثة الفتاة ووضعاها في صندوق السيارة، ثم توجها إلى مكب النفايات حيث ألقيا بها هناك، وهما يواجهان اتهامات بالقتل، وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه بهما اعترفا بارتكاب الجريمة.
وكان تم الإبلاغ عن اختفاء الطفلة لأول مرة في 26 مارس/ آذار، مما دفع الشرطة إلى إطلاق نداء على مستوى البلاد للمساعدة في العثور عليها عن طريق تعميم صورتها.
ويتم في صربيا الإبلاغ عن مئات حالات الاختفاء سنويًا، بما في ذلك الأطفال الذين يهربون من منازلهم، إلى جانب عمليات الاختطاف.