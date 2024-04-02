بقلم: Euronews

قتل طالب وأصيب اثنان إثر عملية إطلاق نار في مدرسة بأحد ضواحي العاصمة الفنلندية هيلسينكي. وتقول الشرطة إن منفذ إطلاق النار قاصر.

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أعلنت الشرطة الفنلندية مقتل طالب وإصابة اثنين في حادث إطلاق نار وقع في مدرسة في فنلندا. وحسب الشرطة فإن القتيل والمصابين قصّر.

وقد تم استدعاء الشرطة إلى الحادث الذي وقع في مدرسة فيرتولا الابتدائية في فانتا، إحدى ضواحي العاصمة الفنلندية هيلسينكي، بعد الساعة التاسعة بقليل من صباح الثلاثاء.

واعتقلت الشرطة مشتبهًا به بتنفيذ إطلاق النار، وهو تلميذ في الـ12 من العمر. وقد طُلب من السكان تجنب التواجد في المنطقة وأن يبقوا في بيوتهم وألا يستقبلوا الغرباء.

تضم مدرسة فيرتولا، التي تقع في موقعين، حوالي 800 تلميذ في الصفوف من الأول إلى التاسع ويعمل بها حوالي 90 موظفًا. يشمل المجمع أيضًا أماكن تعقد فيها دورات تعليمية أخرى.

وفي تغريدة على موقع إكس قال رئيس الوزراء الفنلندي، بيتيري أوربو، إنه "صُدم بشدة" بسبب حادث إطلاق النار في المدرسة.