المزيد من العزلة.. مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارًا يدعو لحظر بيع الأسلحة لإسرائيل

بقلم: يورونيوز

تبنت أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرارًا الجمعة بحظر بيع وتصدير السلاح إلى إسرائيل ومحاسبتها على "جرائم حرب محتملة" ارتكبت في قطاع غزة.

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ودعت الهيئة الأممية دول العالم إلى التوقف عن إمداد إسرائيل بالسلاح للمساعدة في منع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية العنيفة في غزة.

وصوّت مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة، لصالح القرار بأغلبية 28 صوتًا مقابل اعتراض 6 دول، بينما امتنعت 13 دول عن التصويت.

وانقسمت الدول الغربية حول القرار غير الملزم، فقد عارضت الولايات المتحدة وألمانيا وبلغاريا وملاوي والأرجنتين وباراغواي القرار، فيما امتنعت عدة دول عن التصويت، مثل فرنسا واليابان وهولندا، وصوتت بعض الدول الأوروبية لصالحه، مثل بلجيكا ولوكسمبورغ وفنلندا.

ويأتي القرار وسط تركيز متزايد على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل - ولا سيما من قبل أقوى داعم لها، الولايات المتحدة - في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية في غزة التي أدت إلى مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.