للمرة الأولى.. بايدن يطلب من نتنياهو وقفا فورياً لإطلاق النار

بقلم: يورونيوز

أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، أن استمرار الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على غزة يعتمد على "الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين"، وحثّه على التوصل إلى صفقة تبادل أسرى و"وقف فوري لإطلاق النار".

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ودعا بايدن نتنياهو إلى "إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة". وذكر البيان أن بايدن "أوضح أن سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بغزة سيحددها تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات".

وقال الرئيس الأميركي لنتنياهو إن الغارات على العاملين في المجال الإغاثي وكذلك الوضع الإنساني في غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من المجاعة، "غير مقبولة"، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قافلة لطواقم الإغاثة التابعة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 7 الناشطين.

وجاء في البيان أن بايدن "أكد أن وقفا فوريا لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء، وحث رئيس الحكومة على تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن"، علما بأن واشنطن لا تزال تربط وقف إطلاق النار في إبرام صفقة تبادل تأمل أن تؤدي في نهاية المطاف إلى "تسوية طويلة الأمد".

وأعرب بايدن على مدى أشهر عن إحباط متزايد من نتنياهو، لكنه دافع بقوة أيضاً عن ما وصفه بـ"حق إسرائيل في الرد على حماس". ورغم الضغوط التي يمارسها الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، فإن الإدارة تواصل توفير إمدادات عسكرية لإسرائيل حتى في وقت تنتقد طريقة خوض الحرب.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين في بروكسل إن الدعم الأمريكي سيتقلص إذا لم تقم إسرائيل بإجراء تعديلات كبيرة على الطريقة التي تسير بها الحرب. وقال: "إذا لم نرَ التغييرات التي نريد، سنُغير من سياستنا".