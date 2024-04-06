عودة العلامات الزرقاء المجانية على منصة "إكس" تثير الجدل

بقلم: يورونيوز

أثار قرار منصة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إعادة علامات التحقق الزرقاء المجانية لبعض المستخدمين، بعد أن أعلن إيلون ماسك أن بعض المستخدمين فقط سيحصلون على خدمات متميزة، الكثير من الارتباك والجدل.

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ففي الوقت الذي اعتقد فيه الكثيرون أن علامات التحقق الزرقاء ستصبح ميزة مدفوعة حصريًا، فوجئ العديد من المستخدمين بعودتها إلى حساباتهم، دون أن يدفعوا أي مقابل.

وتعود علامات التحقق الزرقاء إلى كونها تمثل علامات موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت تُمنح للمشاهير والسياسيين والحسابات المؤثرة الأخرى.

ولكن بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على المنصة في أكتوبر 2022، تغيرت هذه السياسة، حيث تم ربط علامات التحقق الزرقاء بخدمات "المميزة" المدفوعة.

أدى ذلك إلى حدوث ارتباك وشكاوى من المستخدمين، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من الحسابات المزيفة التي تستغل علامات التحقق الزرقاء للانتحال.

وفي محاولة لحل هذه المشكلة، أعلن ماسك الأسبوع الماضي أن جميع حسابات X التي تضم أكثر من 2500 متابع مشترك معتمد ستحصل على ميزات Premium - والتي تتضمن علامة اختيار - مجانًا.

ولكن لم يتم توضيح الأسباب وراء هذه السياسة الجديدة بشكل كامل، ولم ترد منصة X على طلبات التعليق من وكالة Associated Press.

وبينما رحب بعض المستخدمين بعودة علامات التحقق الزرقاء المجانية، شعر آخرون بالإحباط، خاصةً مع عدم وضوح معايير الحصول على هذه العلامة.

وعبرت الممثلة إيفيت نيكول براون، التي عادت علامة التحقق الزرقاء إلى حسابها، عن استيائها من هذه السياسة في منشور على المنصة، قائلةً: "ماذا حدث؟ لم أدفع مقابل هذا. لن أدفع أبدًا مقابل هذا".

وتبقى علامات الاستفهام تحيط بمستقبل علامات التحقق الزرقاء على منصة X، وسط ارتباك المستخدمين وعدم وضوح الرؤية من قبل إدارة المنصة.