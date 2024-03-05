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بعد توقف دام ساعات.. عودة تطبيقات ميتا للعمل وإيلون ماسك يعلق ساخرا

تطبيقات ميتا فيسبوك وواتساب على شاشة هاتف ذكي
تطبيقات ميتا فيسبوك وواتساب على شاشة هاتف ذكي Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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عادت خدمات تطبيقات ميتا للعمل بشكل طبيعي بعد تعطيلها لمدة 45 دقيقة، الثلاثاء.

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بلغ مئات آلالاف من مستخدمي تطبيقات ميتا في العالم عن عطل فني الثلاثاء منعهم من استعراض منشوراتهم على التطبيقات بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام وواتس آب.

وكتب المتحدث باسم ميتا آندي ستون على منصة إكس: "ندرك أن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا.. ونعمل على هذا الآن". 

وكانت شركة ميتا قد عانت من انقطاع مماثل في عام 2021 استمر لساعات، وقالت الشركة في ذلك الوقت إنه نجم عن خطأ في عملية صيانة روتينية.

وسخر إيلون ماسك، من تعطل منصتي فيسبوك وإنستغرام بشكل عالمي ومفاجئ، حيث كتب منشورا على منصة إكس: "إذا كنت تستطيع قراءة هذا المنشور فذلك لأن خوادمنا يعمل". 

المصادر الإضافية • موقع أكسيوس

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