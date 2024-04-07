بقلم: يورونيوز

رسالة تحذيرية؟.. وكالة الطلبة الإيرانية تكشف عن صواريخ قادرة على الوصول إلى إسرائيل

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بينما يترقب العالم بتوتر تحركات إيران تحسبا من رد فعل محتمل على استهداف سفارتها في دمشق قبل أيام بغارة جوية إسرائيلية، نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" الأحد، صورا لـ9 صواريخ إيرانية الصنع تقول إنها قادرة على الوصول إلى إسرائيل.

وقالت الوكالة الإيرانية إنه "عقب جريمة في الاعتداء على قنصلية طهران في دمشق، باتت ظلال الرد الإيراني على هذه الضربة تثقل كاهل إسرائيل بشدة"، مشيرة إلى أن هذه الصواريخ والبالغ عددها 9 يصل مداها إلى إسرائيل.

والصواريخ التسعة هي:

-صاروخ "سجیل" یصل مداه إلی ما یتراوح بین 2000 - 2500 کلم بسرعة تبلغ 12 إلی 14 ماخ(Mach).

-صاروخ "خرمشهر 4"(خبیر)یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي.

-صاروخ "عماد" ویصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7.2 ماخ.

-صاروخ"شهاب 3" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7 ماخ.

-صاروخ "قدر" یصل مداه إلی 1950 کلم بسرعة تبلغ 9 ماخ.

-صاروخ"باوه" یصل مداه إلی 1650 کلم وتبلغ سرعته 600-900 کلم في الساعة.

-صاروخ"فتاح 2"یفوق مداه 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ.

-صاروخ "خیبر شکن" یصل مداه إلی 1450 کلم بسرعة تتجاوز 5000 کلم في الساعة.

-صاروخ"الحاج قاسم" یصل مداه إلی 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ.

هذا وحذر الجنرال رحيم صفوي كبير المستشارين العسكريين للمرشد الأعلى الإيراني إسرائيل، قائلا إن "جميع سفاراتها لم تعد آمنة".

وأكد صفوي أن "الاستراتيجيات الإقليمية ستشهد تغييرات جذرية"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية .

وأشار إلى أن "جبهة المقاومة ستقرر مصير المنطقة بقيادة إيران".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الغارة الجوية التي نفذتها إسرائيل الاثنين، وأسفرت عن مقتل الجنرال محمد رضا زاهدي، الذي قاد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني في لبنان وسوريا حتى العام 2016، ونائبه الجنرال محمد هادي حاج رحيمي، إضافة إلى خمسة ضباط آخرين.