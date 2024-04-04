مقتل مسلحين وعناصر من قوات الأمن جنوب شرق إيران

بقلم: يورونيوز

قتل ثمانية مسلحين وخمسة من قوات الأمن الإيرانية التي جرح منهم عشرة آخرون، خلال اشتباكات وقعت في مكانين منفصلين جنوب شرق إيران، وفق وكالة إيرنا للأنباء.

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قالت الوكالة إن المعارك اندلعت ليل الأربعاء في كل من محافظة سيستان وبلوشستان، عندما فتح مسلحون النار على مركز للحرس الثوري في مدينة راسك، ومحطة لحرس السواحل في مدينة تشابهار الواقعة على بعد 1400 كلم جنوب شرق العاصمة طهران.

وقالت وكالة الأنباء إيرنا، إن ستة مهاجمين كانوا محاصرين، وهم يحتجزون رهائن في موقعيْن، لكنها لم توضح مصيرهم.

ونسبت الوكالة الهجمات إلى مجموعة "جيش العدل"، التي يزعم أنها تسعى إلى الحصول على مزيد من الحقوق لفائدة أقلية البلوش العرقية.

وكانت المنطقة المضطربة المحاذية للحدود الأفغانية والباكستانية مسرحًا لاشتباكات دامية عابرة، انخرطت فيها الجماعة المسلحة ومهربو المخدرات وقوات الأمن الإيرانية.

وكان مسلحون قتلوا أكثر من عشرة عناصر من الشرطة، خلال هجوم على مركز للشرطة في المنطقة في شهر كانون الأول/ديسمبر.

وتعتبر المنطقة من أقل المناطق الإيرانية نموا، حيث كانت العلاقة بين الأقلية المسلمة السنية والسلطة الشيعية متوترة منذ وقت طويل.