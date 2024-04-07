وداعا للسائقين.. تيسلا تُطلق "سيارة أجرة ذاتية القيادة" في الثامن من أغسطس

بقلم: يورونيوز

تُعد سيارة تسلا روبوتاكسي ميزة ثورية جديدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

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أعلن إيلون ماسك، أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا"، ستسدل الستار عن "تسلا روبوتاكسي"، وهي سيارة أجرة "ذاتية القيادة" بعد أربعة أشهر.

ونشر ماسك الجمعة، بضعة كلمات في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، جاء فيها "عرض سيارة أجرة آلية من تيسلا "تيسلا روتاكسي) في 08/08".

وتُعد سيارة تسلا روبوتاكسي ميزة ثورية جديدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

وتُظهر هذه الخطوة التزام تسلا بتطوير تقنيات القيادة الذاتية.

وفور إعلان إيلون ماسك عن سيارة روبوتاكسي، قفز سهم تيسلا بسرعة يوم الجمعة بنسبة 6% في التداول الإلكتروني بعد إغلاق بورصة نيويورك.

ومع ذلك، يجدر الذكر أن تيسلا فقدت ما يقرب من 35٪ من قيمتها خلال الأشهر الستة الماضية.