شاهد: فلسطينيون يقيمون صلاة الجنازة على أرواح ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة

بقلم: يورونيوز

أدى فلسطينيون صلاة الجنازة، صباح اليوم الاثنين، أمام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة على ثلاثة رجال قتلوا في غارة إسرائيلية.

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واستهدفت الغارة الإسرائيلية شقتهم في مخيم النصيرات للاجئين يوم الأحد، قبل أن يتم نقل جثثهم إلى المستشفى في دير البلح بعد ساعات.

واصطف المعزون خلف جثث القتلى التي كانت ملفوفة في ملاءات الدفن.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وهي الأكثر دموية وتدميراً في التاريخ الحديث، إلى مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 75600، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.