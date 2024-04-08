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شاهد: سوق دير البلح في غزة يعج بالناس قبيل عيد الفطر المبارك

بائع فلسطيني يحمل لعبة مصابيح في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مدينة الخليل بالضفة الغربية
بائع فلسطيني يحمل لعبة مصابيح في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مدينة الخليل بالضفة الغربية Copyright NASSER SHIYOUKHI/AP2006
بقلم:  يورونيوز
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على الرغم من توافد الناس إلى سوق دير البلح قبيل عيد الفطر، إلا أن الأجواء هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، مع دخول الحرب شهرها السابع.

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ومع استمرار الإضرابات والنزوح ونقص الغذاء وارتفاع الأسعار، يرى الفلسطينيون أنّ الاحتفال بالعيد أصبح مستحيلاً.

وقالت ديما أبو سرايا، إحدى المتسوقات: "عندما يتعلق الأمر بالوضع في غزة من بعد الحرب، فكما ترون ليس هناك روح أو فرح".

وقال سمير الخالدي، "كان العيد دائمًا مليئًا بالبهجة.ترى الأطفال والعائلات سعداء. لكن الوضع الآن مختلف تماماً، الناس نزحوا، ودمروا، واستشهدوا".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أنه سحب قواته من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، منهياً بذلك مرحلة رئيسية في هجومه البري ضد حركة حماس، وخفض وجود قواته في القطاع إلى أحد أدنى مستوياته منذ بداية الحرب.

لكن مسؤولي الدفاع قالوا إن القوات كانت تعيد تجميع صفوفها فقط بينما يستعد الجيش للانتقال إلى رفح.

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