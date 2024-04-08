شركة ماليزية تعتذر وتسحب أحذيتها من السوق بعد انتقادات اتهمتها بكتابة اسم "الله" على نعلها

بقلم: يورونيوز

توقفت شركة أحذية ماليزية عن بيع أحد موديلات أحذيتها وقدمت اعتذارًا بعد اعتراضات طالت الشعار الذي وضع عليها، والذي شبهه البعض بكلمة "الله".

اعلان

وقالت شركة Vern’s Holdings إن الشعار الموجود على نعال بعض الأحذية ذات الكعب العالي يصور صورة ظلية لكعب خنجر مع لف لولبي للكاحل. ومع ذلك، أقرت بأن أوجه القصور في التصميم ربما أدت إلى إساءة تفسير الشعار. وقالت إنها تحركت على الفور لوقف مبيعات الأحذية وإرجاع المبالغ المدفوعة للعملاء الذين اشتروها.

وأضافت الشركة في بيانها الذي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: "ليس لدينا أي نية على الإطلاق لتصميم شعار يهدف إلى التقليل من أو إهانة أي دين أو معتقد". "تود الإدارة أن تعتذر بكل تواضع وتطلب المغفرة. نأمل الصفح حتى نتمكن من تصحيح هذا الخطأ.

وجاء هذا الجدل بعد ضجة الشهر الماضي بشأن جوارب مطبوعة عليها كلمة "الله" على الرفوف في سلسلة متاجر ماليزية كبيرة. تم اتهام أصحاب متجر KK Mart وممثلي أحد مورديه في 26 مارس/آذار بالإساءة إلى المشاعر الدينية للمسلمين، وتم رمي قنابل حارقة صغيرة على بعض متاجرها، دون أن توقع إصابات.

ويمثل المسلمون ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 34 مليون نسمة، وتوجد كذلك أقليات عرقية صينية وهندية، ويمثل الدين في هذا البلاد قضية حساسة جدًا.

تم الكشف عن الأمر بعد أن سلطت منشورات انتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على تشابه الشعار مع كلمة "الله". وقالت السلطات الدينية والشرطة إنها تحقق في الأمر بعد تلقي شكاوى من الجمهور.

وفي الوقت نفسه، ظلت التوترات قائمة بشأن القضية السابقة. وقالت KK Mart Group، ثاني أكبر سلسلة متاجر في البلاد، إن المورد أرسل سلعًا لم توافق الشركة على تخزينها. قال مؤسس شركة التوريد إن الجوارب تم استيرادها من الصين كجزء من شحنة كبيرة واعتذر عن الإهمال في فحصها.

وظهر زعيم جناح الشباب في حزب الملايو القومي في الحكومة الماليزية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل سيفًا من أجل الضغط على مقاطعة منتجات الشركة، ويجري التحقيق معه بسبب الصورة بتهمة التحريض على الفتنة. ويقول منتقدون إن الحزب يسعى لجذب دعم عرقية الملايو بعد الخسائر الفادحة التي مني بها في الانتخابات العامة الأخيرة.