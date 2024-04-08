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المسيحيون الأرثوذكس في روسيا يحيون عيد البشارة المجيد

الاحتفال بعيد البشارة
الاحتفال بعيد البشارة Copyright Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  Adel Dellal
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تُعيد هذه المناسبة احياء ذكرى بشارة الملاك غبريال إلى السيدة العذراء مريم واخبارها أنها تحمل في جوفها مخلص الأمة السيد المسيح.

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اجتمع المسيحيون الأرثودكس في روسيا يوم الأحد للاحتفال بعيد البشارة. وعشية العيد المجيد، أقام رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل وقفة احتجاجية طوال الليل في كاتدرائية المسيح المخلص.

وأطلق البطريرك، الأحد، بعد قداس احتفالي أقيم في كاتدرائية البشارة في موسكو، حمامة بيضاء إلى السماء حسب التقليد القديم.

تُعيد هذه المناسبة احياء ذكرى بشارة الملاك غبريال إلى السيدة العذراء مريم واخبارها أنها تحمل في جوفها مخلص الأمة السيد المسيح.

المصادر الإضافية • أ ب

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